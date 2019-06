CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 16 Giugno 2019, 08:49

Sono in tre a doversi difendere da un'accusa gravissima: quella di incendio doloso, quella di aver appiccato intenzionalmente le fiamme a bordo della nave Grande Europa, fino a qualche mese fa vanto del Gruppo Grimaldi. Due incendi dolosi, tre ufficiali fermati in questi giorni dalle autorità spagnole, in vista della valutazione dell'autorità giudiziaria: si tratta di Cristian Porritiello, terzo ufficiale della marina mercantile (come raccontato ieri dal Corriere della Sera), che finisce sotto accusa assieme al collega ufficiale di Gragnano R.D. e al siciliano G.B., anch'essi trattenuti in stato di fermo dagli inquirenti spagnoli.