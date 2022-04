Navi da guerra russe puntano lo Ionio, pressione sulla flotta Nato: cosa succede nel Mediterraneo

La tensione nel Mediterraneo resta altissima. Le navi da guerra russe tallonano le flotte Nato e puntano le coste calabresi del mar Ionio. Da almeno due mesi, l’incrociatore Varyag e il caccia Tributs provano a tenere sotto pressione le tre portaerei occidantali Truman, De Gaulle e Cavour, come parte di una strategia di guerra più larga del Cremlino. Gli esperti analizzano i movimenti delle flotte e studiano le strategie.

La navi russe non possono raggiungere il Mar Nero perché la Turchia ha sbarrato l'attraversamento del Bosforo alle imbarcazioni di guerra, ma restano nel Mediterraneo tenendo altissimo il livello d'attenzione dell'Alleanza atlantica. Dopo aver sostato al largo della Siria (alleata di Mosca), l’incrociatore Varyag e il caccia Tributs, seguiti dall'incrociatore Maresciallo Ustinov, il caccia Kulikov e la fregata Kasatanov sono tornati nello Ionio.

**UPDATE**



2 #Russian Navy Ships, a UDALOY Class destroyer and an Altay Class replenishment ship, entering Indian Ocean



Context Ukraine, but Pacific Fleet mostly diverted re Kuril Islands (disputed with Japan).



Poss to Mediterrean, unconfirmed



Nod @StraitsSights for photo pic.twitter.com/2FiXU4TeIv

— H I Sutton (@CovertShores) April 3, 2022