«Una morte evitabile». La famiglia di Phil Paxson, padre 47enne della Carolina del Nord (Stati Uniti), piange la sua scomparsa. L'uomo è deceduto dopo essere precipitato con la sua macchina in un dirupo. A ingannarlo è stato il GPS, che l'ha indirizzato su un ponte che era crollato anni prima.

Phil Paxson, padre di due bambine, stava tornando a casa dopo la festa per il nono compleanno di sua figlia. Al buio e con la pioggia che limitava ulteriormente la visibilità, si è diretto con la macchina verso la strada indicata dal GPS, precipitando in un burrone. Il ponte che avrebbe dovuto sorreggerlo era caduto 9 anni prima a causa di una tempesta. Nessuna barriera a fermare gli automobilisti, nessun segnale stradale e il GPS non era stato aggiornato. La suocera della vittima ha pubblicato un post su Facebook raccontando la storia dell'incidente e puntando il dito contro le autorità locali che «avrebbero potuto evitarlo».

«Un piccolo sforzo avrebbe potuto salvargli la vita - ha detto la moglie dell'uomo, Alicia Paxson - Nessuno vuole assumersi la responsabilità di quello che è successo». La polizia ha fatto sapere che la macchina della vittima, una Jeep Gladiator del 2020, è stato trovata intorno alle 9:45 del mattino dopo. L'incidente è avvenuto alle 23. Al Dipartimento dei Trasporti della Carolina del Nord è stato chiesto di posizionare barriere sul ponte per avvertire i conducenti in futuro. La famiglia dell'uomo ha organizzato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere funerali e altre spese.

Breaking Hickory- a driver is dead after going off a closed bridge overnight. Friends say they found him this morning along 24th Street Place NE. The highway patrol says the road is not state maintained and there were no barriers. Watch channel 9 for updates. pic.twitter.com/VdsXioX4HA

— Dave Faherty (@FahertyWSOC9) October 1, 2022