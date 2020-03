Ecco la prima nazione che offre il trasporto pubblico gratuitamente

Il Lussemburgo è il primo paese al mondo con un sistema di trasporto pubblico gratuito. I passeggeri non dovranno acquistare i biglietti per utilizzare autobus, treni o tram nel territorio nazionale, secondo quanto riferisce il servizio di trasporto pubblico sul suo sito web.



Le uniche eccezioni sono i viaggi in treno di prima classe e alcuni servizi di autobus notturni.



Questa misura fa parte della strategia per la mobilità sostenibile denominata Modu 2.0 del Ministero dei trasporti, che mira a ridurre il traffico automobilistico nel paese, ridurre l'inquinamento atmosferico e combattere i cambiamenti climatici.



Un sondaggio condotto dalla società TNS Ilres nel 2018 ha mostrato che il 47% dei lussemburghesi preferiva andare al lavoro in auto, mentre solo il 32% degli intervistati era incline all'autobus e il 19% al treno. Con una popolazione di circa 600.000 persone, secondo The Guardian, il Lussemburgo ha più auto per 1.000 abitanti di qualsiasi altro paese europeo. Tuttavia l'obiettivo principale del Governo è aumentare il numero di passeggeri del trasporto pubblico del 20% nei prossimi cinque anni.