Neena Pacholke morta in casa a 27 anni: mistero sulle cause del decesso della giornalista tv Usa

Lutto in una stazione televisiva del Wisconsin (Stati Uniti). La conduttrice Neena Pacholke, 27 anni, è stata trovata morta in casa durante il weekend. La giovane, da poco promossa da giornalista a conduttrice era molto nota al pubblico locale e la notizia della sua morte ha colpito l'intera comunità della regione del Wisconsin.

Il giallo della morte

Il corpo di Neena è stato trovato sabato mattina in una casa a Wausau dopo che gli agenti erano stati invitati a compiere un controllo. Familiari e amici avevano infatti chiamato la polizia avvisando che c'erano state delle possibili dichiarazioni suicide da parte della giovane. Al momento però nessuna pista è esclusa, non sono state rese note le cause della morte. Il medico legale non ha risposto a ulteriori richieste di chiarimenti della stampa.

Il ricordo di Neena: «Aveva un sorriso contagioso»

«Neena amava questa comunità e le persone che vivevano qui», ha detto la tv locale «Era una persona gentile con un grande cuore e un sorriso contagioso e ci mancherà molto». Centinaia di fan si sono affollati nella pagina Facebook della trasmissione da lei condotta per condividere messaggi di condoglianze.

«Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi e so che non sarà mai più intero», ha scritto la sorella maggiore, Kaitlynn Pacholke «Un giorno le parole mi verranno in mente. Ma per ora, so che non sta più soffrendo e le sono grato per questo. Ho perso la mia migliore amica da 27 anni».