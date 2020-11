Nel passeggiare trova un diamante da 4,49 carati

Un uomo residente a Fayetteville, North Carolina, USA, ha scoperto un grande diamante da 4,49 carati nel Diamonds State Park, in Arkansas, come raccontato dai media locali.

Steven McCool, che per la quinta volta si è recato ad Arkanzas per visitare il parco, l'unico al mondo con diamanti aperto al pubblico, ha avuto un colpo di fortuna. Il 34enne stava tornando a casa, ma dopo forti piogge, che hanno creato le condizioni ideali per la ricerca di pietre preziose, ha deciso di fermarsi un giorno in più.

McCool ha passato ore a setacciare il suolo immerso nell'acqua piovana, quando 30 minuti dopo la chiusura del locale, ha visto qualcosa di simile a un pezzo di ambra, ma ha scoperto che si trattava di un diamante. L'americano ha portato la sua scoperta agli specialisti, che hanno confermato la sua ipotesi.

«Il signor McCool ha trovato un diamante giallo canarino da 4,49 carati, delle dimensioni di una caramella di gelatina. È un diamante impressionante», ha detto Meghan Moore, assistente sovrintendente del parco.

L'uomo ha chiamato il suo diamante BamMam, dalle iniziali dei nomi dei suoi figli di 7 anni e 5 anni.

McCool dice di non sapere ancora se venderà il diamante oppure no. «Sono un po' sentimentale. È il primo diamante che ho trovato. Sono la prima persona a portarlo alla luce, la prima persona a toccarlo. È difficile da capire», ha commentato l'uomo.

BamMam è il terzo diamante più grande trovato quest'anno, mentre nel parco dal 1906 sono state scoperte più di 75.000 gemme.

