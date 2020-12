Non lo ferma nemmeno la pandemia: uomo percorre la distanza del giro del mondo senza lasciare la sua città

Man walks circumference of earth without leaving home city https://t.co/O6Tv4e6EgU — The Independent (@Independent) December 27, 2020

Quando Vinod Bajaj ha iniziato a camminare aveva l'obiettivo di perdere qualche chilo e non immaginava che avrebbe camminato per più di 40.000 chilometri in quattro anni.

Vinod Bajaj, 70 anni, ha percorso a piedi un totale di 40.075 chilometri in quattro anni - l'equivalente della circonferenza della Terra - senza lasciare Limerick, la città irlandese in cui vive, secondo quanto riportato da The Independent.

Bajaj è nato in India, ma è in Irlanda da 43 anni, dove ha completato la sua straordinaria impresa lo scorso settembre dopo aver percorso più di 54,6 milioni di passi in 8.322 ore, che gli hanno permesso di bruciare quasi 1,5 milioni di calorie in meno di 1.500 giorni. Tutto è iniziato nel 2016, quando Bajaj si era prefissato l'obiettivo di perdere peso per eliminare qualche chilo di troppo. «Ho iniziato a camminare e dopo un anno mi sono reso conto di aver percorso l'equivalente della circonferenza della Luna», ha spiegato l'uomo, che usa il suo telefono per registrare la sua attività. Ha raccontato anche che l'anno successivo ha completato la circonferenza di Marte, che misura circa 20.000 chilometri. Poi si è posto l'obiettivo di percorrere l'equivalente della circonferenza della Terra e che, dopo aver percorso 50 chilometri al giorno, ci è riuscito.

Quando il governo irlandese ha imposto le restrizioni a causa della pandemia, Bajaj ha deciso di continuare con la sua routine, anche se ha dovuto farlo entro un raggio di cinque chilometri dalla sua abitazione. «Quello che ho fatto è stato scegliere il percorso e l'ho ripetuto tra le 10 e le 15 volte per raggiungere il mio obiettivo», ha detto l'uomo.

«Mi sono detto: Continuerò con questo, che ci sia o meno il Coronavirus, pioggia, grandine, non mi fermerò», ha aggiunto Bajaj. «Camminare dà tranquillità, la mente si libera dallo stress», ha affermato, sottolineando che è un'ottima abitudine per la salute che consiglia a tutti, soprattutto agli anziani.

Al momento è stato nominato per entrare nel Guinness dei primati e registrare il successo mondiale per essere la prima persona al mondo a aver percorso l'equivalente della circonferenza della Terra.

