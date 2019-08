Sabato 3 Agosto 2019, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un neo sposo è annegato tre giorno dopo le nozze, tentando di nuotare per la prima nell'oceano durante la luna di miele.Lo sposo, un 22enne dell'Iowa si stava godendo la luna di miele in Florida con la sua amata, quando ha deciso di nuotare per la prima volta nell'oceano, come confermato dalle autorità della Contea di St. Johns.L'evento ha avuto luogo quando Dalton Cotrell e sua moglie, Cheyenne Hedrick, sono entrati nelle acque che bagnano Crescent Beach e un torrente li ha condotti a oltre 90 metri dalla riva.La coppia è stata soccorsa da un bagnino e un'altra persona che si è avvicinata alla tavola da surf, dove è stato posto il giovane già privo di sensi. Sulla riva, Cotrell ha ricevuto il primo soccorso, tuttavia era già in arresto cardiaco ed è stato portato in ospedale, dove è stato dichiarato morto.Hedrick ha raccontato che suo marito dato il forte spavento quando è arrivata la corrente che li ha trascinati, non è riuscito a stare a galla e ha avuto una serie difficoltà per le quali è rimasto sott'acqua per alcuni minuti.La ragazza ha condiviso la sua sventura sul suo account di Facebook.