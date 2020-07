Bimba nasce con una folta chioma: era già visibile dall'ecografia alla 34esima settimana

Baby girl born with so much hair it was visible during her 34 week scan pic.twitter.com/iyJoqZxSte — The Sun (@TheSun) June 29, 2020

Copy CodeIn Irlanda, un feto ha sorpreso i medici e la madre, apparendo con una folta chioma già durante l'ecografia della, secondo quanto riportato da Independent.Prima di vedere le immagini dell'ecografia,21 anni, credeva che tutti i bambini nascessero calvi, così come era successo per il suo primo figlio, Kadin. Invece, sia lei che il personale sanitario, che l'ha assistita, sono rimasti perplessi dalla quantità di capelli diLa bimba, infatti, è nata con una folta chioma che le copriva le orecchie e le arrivava quasi al collo.«Le infermiere e i dottori si sono rivolti a me e mi hanno assicurato che non avevano mai visto un bambino con così tanti capelli in tutta la loro carriera», ha raccontato Alexandra.Attualmente, i capelli della bambina che ha ormai un anno, le arrivano alle spalle. Sua madre dice che passa almeno 20 minuti al giorno a spazzolarla. «Non le ho mai tagliato i capelli. Penso che siano molto belli e voglio che crescano ancora», ha aggiunto la giovane mamma, che ha aperto una pagina su Instagram dedicata alla piccola.