Neonata nasce con otto embrioni nello stomaco, i medici pensavano fosse un tumore: è il primo caso al mondo

Una bambina in India è nata con otto embrioni nello stomaco, hanno affermato i medici. La piccola è venuta al mondo il 10 ottobre in un ospedale privato nel distretto di Ramgarh, nello stato del Jharkhand, in India. Una volta tornati a casa però i genitori si sono accorti che la neonata aveva lo stomaco anomalmente gonfio, così decidono di portarla di nuovo in ospedale. La preoccupazione per mamma e papà era che la piccola potesse avere un tumore.

Nasce con otto embrioni nello stomaco, la scoperta

I medici hanno trasferito la ragazza al Rani Children Hospital & Research Center nella città di Ranchi a seguito di una TAC che confermava il sospetto che avesse un tumore.

Ma così non era, in realtà il bambino aveva fetus-in-fetu (FIF). È una condizione rara in cui uno o più feti vertebrati malformati sono racchiusi all'interno del corpo del fratello. Nello stomaco della bambina sono stati trovati ben otto embrioni non sviluppati. Si ritiene che sia il numero più alto mai trovato in un neonato.

L'operazione

Il dottor Mohammed Imran ha confermato che l'operazione è stata completata con successo in circa un'ora e mezza. La bambina è attualmente convalescente e si dice che sia in buone condizioni.

Tali casi sono considerati estremamente rari e si verificano solo in meno di uno su 1 milione di nascite. Sono stati registrati solo 200 casi del difetto straordinariamente raro, riporta il Daily Mail. Secondo i media locali i casi precedenti hanno visto solo due o tre embrioni rimossi dal neonato e mai otto. Il feto nel feto è causato dalla separazione incompleta dei gemelli, che non riesce a crescere e diventa invece una parte interna del gemello sano.