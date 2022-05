Neonata sepolta viva inizia a piangere durante il funerale

Una bambina, che era stata dichiarata morta dubito dopo la nascita al Banihal Hospital, in India, ha iniziato a piangere durante il funerale. Secondo il quotidiano The Sun, un'ora dopo l'inizio del servizio funebre, la famiglia è rimasta scioccata nel trovare la neonata viva. Le autorità stanno indagando sul caso e due membri del personale dell'ospedale sono stati sospesi dalle loro funzioni.

Uno dei funzionari del governo locale, Manzoor Alyas Wani, ha detto che la piccola è stata dichiarata morta senza un'adeguata supervisione medica, prima di essere sepolta.

Manzoor Alyas Wani ha spiegato inoltre che dopo essere stata trovata viva, la bambina è stata portata immediatamente in ospedale «dopo le prime cure, è stata inviata a Srinagar per cure mediche specialistiche».



