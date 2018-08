Neonato contrae il virus del raffreddore e muore: «Nostro figlio è morto dopo un bacio»

Brescia, neonato ucciso dal batterio contratto in ospedale

Lunedì 13 Agosto 2018, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È trascorso un anno da quando ilè morto dopo aver contratto il. I genitori, ancora devastati dal dolore, hanno deciso di raccogliere fondi per aiutare la ricerca a diagnosticare tempestivamente le complicanze dovute a simili patologie nei neonati. Attraverso la, Sarah e il suo compagno,sono oggi intenzionati a mantenere vivo il ricordo del figlio, come riporta il Mirror. Se il virus dell'fosse stato scoperto subito, probabilmente Kit sarebbe ancora vivo. Ed è ancora più sconvolgente scoprire che il bimbo possa essersi ammalato dopo un bacio.dopo un parto cesareo d'urgenza, ma il livello di zucchero nel sangue era leggermente basso. Dodici giorni dopo, nel settembre 2017, è morto.Solo nelle 24 ore successive si è riusciti a risalire alla causa del decesso. «Pensavamo - spiegano i genitori - che saremmo stati in ospedale per alcune ore e che tutto sarebbe finito dopo il parto, ma i medici hanno consigliato di tenere il bambino sotto osservazione per alcuni giorni».L'incubo, invece, era appena iniziato. Il bambino ha iniziato a mostrare sintomi da influenza poco dopo le dimissioni dall'ospedale. Immediato il ricovero. «Nessuno sapeva cosa avesse di sbagliato, non si svegliava per la fame ed era sempre assonnato. Era anche insensibile al dolore. Per le infermiere gli esami erano nella norma. I dottori dicevano che ci saremmo guardati indietro dopo aver superato tutto questo. Ci siamo aggrappati a queste parole, ci siamo fidati di loro».Il piccolo Kit, visibilmente itterico, ha contratto il virus del raffreddore, che può essere trasmesso da un bacio innocente.