Neonato rinvenuto morto in spiaggia, si cerca la madre: «Potrebbe essere in pericolo»

Domenica 16 Dicembre 2018, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 16-12-2018 14:04

Prima il macabro ritrovamento, poi la grande preoccupazione. Ilprivo di vita di unè stato rinvenuto su unaed ora c'è molta apprensione per le sorti della donna che lo aveva dato alla luce.Il tragico rinvenimento è avvenuto ieri mattina a come riporta l'Independent , infatti, ilsenza vita è stato rinvenuto sulla spiaggia di Balbriggan, alle porte della capitale irlandese. La spiaggia si trova lontano dal centro abitato, isolata rispetto alla strada, ma è situata a breve distanza dai binari di una ferrovia. La polizia non ha voluto rilasciare dettagli sul sesso e sullo stato di conservazione del corpo del neonato, ma ora è sulle tracce della madre.Per le cause della morte del neonato sarà necessario attendere i risultati dell'autopsia. Intanto, però, si cerca la madre, anche attraverso ripetuti appelli pubblici. «Siamo molto preoccupati per la salute di quella donna, è necessario che si sottoponga a controlli e cure» - spiegano alcuni portavoce delle forze dell'ordine - «Potrebbe soffrire delle conseguenze del parto, o peggio, essere vittima di qualcuno che non voleva che desse alla luce quel bimbo».