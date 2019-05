Condannata Anna Sorokin, la finta ereditiera che truffava i milionari. La sua vita in una serie tv Netflix

È stata condannata Anna Sorokin, la finta ereditiera che era accusata di aver rubato alle banche e ad alcuni conoscenti oltre 200mila dollari, abitava in hotel di lusso e viaggiava a bordo di un aereo privato: una storia incredibile, che diventerà anche una serie televisiva (prodotta da Netflix), protagonista questa 28enne russo-tedesca che si spacciava per una ricca rampolla di una famiglia milionaria e che si era intrufolata nei giri che contano a Manhattan.





Conosciuta come Anna Delvey, la Sorokin è stata condannata da un tribunale di New York ad una pena che va dai 4 ai 12 anni di carcere: sui social media esibeva il suo tenore di vita lussuoso, ma in realtà truffava decine di persone, finché non è stata 'beccata' lo scorso aprile. Il procuratore distrettuale di Manhattan le ha intimato di restituire 198mila dollari e di pagare una multa di 24mila euro, per aver anche tentato altre truffe.

La sua truffa è partita da quando cercò, senza successo, di ottenere un prestito di ben 22 milioni di dollari da una banca per aprire un club esclusivo a Park Avenue South: successivamente riuscì a farsene prestare 100mila da un'altra banca. Per anni la ragazza ha frequentato l'alta società facendo credere di essere milionaria: vestiva abiti eleganti, passava da un hotel all'altro e lasciava mance di centinaia di dollari. Viaggi e cene glieli pagavano gli amici, che la Sorokin riusciva sempre a convincere: non potevano immaginare, i suoi ricchi compagni di serate, che Anna era una truffatrice e non una semplice ereditiera col braccino corto.

