Nevicata imbianca le dune nella del Sahara: ecco le fotografie

Come documenta il Daily Mail, in alcune zone del deserto del Sahara le temperature sono scese sotto lo zero, provocando insolite nevicate nel nord dell'Algeria.

Nei giorni scorsi nella città algerina di Ain Séfra si sono registrate temperature di -2ºC e, di conseguenza, uno strato di neve ha ricoperto le dune di sabbia intorno alla cittadina.

Ain Séfra, conosciuta come la porta del deserto, si trova a circa 900 metri sul livello del mare ed è circondata dalle montagne dell'Atlante. È la quinta volta in 42 anni che si verifica una nevicata nella zona, l'ultima è stata registrata nel 2021.

Anche l'anno scorso infatti si sono verificate nevicate e temperature sotto lo zero in diverse province dell'Arabia Saudita.

Il deserto del Sahara copre la maggior parte del Nord Africa e ha subito variazioni di temperatura e umidità negli ultimi centinaia di migliaia di anni. Nonostante la sua attuale elevata aridità, la regione dovrebbe tornare ad essere verde tra circa 15.000 anni.

Snow fell in the Saharan town of Ain Sefra in Algeria for only the FIFTH time in 42 years



+ Ice blanketed the dune in the unusual phenomenon in the largest hot desert in the world pic.twitter.com/8lwfJqUUnl

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 18, 2022