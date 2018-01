New York, arte di strada e molestie: Harvey Weinstein «decapitato»

Giovedì 25 Gennaio 2018, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 00:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - Kathy Griffin si era fatta conoscere in Italia, e parallelamente licenziare da Cnn, per aver postato una foto nella quale teneva in mano una finta testa mozzata e insanguinata di Donald Trump.A distanza di alcuni mesi, mentre continua ad imperversare il tema delle molestie sessuali, l'arte di strada la reinventa e la ritrae questa volta al fianco di una nuova vittima: l'orco Harvey Weinstein.Il murale si trova sulla East Houston, a New York, lungo la linea di confine tra il Village e Little Italy.(La comica in versione eroina con in mano la testa mozzata di Harvey Weinstein - Foto di Luca Marfé)(La vecchia immagine incriminata in cui la Griffin tiene in mano una testa posticcia e insanguinata di Donald Trump)