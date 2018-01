Sabato 27 Gennaio 2018, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2018 15:35

NEW YORK - Mentre continua a tenere banco la stravagante vicenda che lega il nome del presidente a un water d’oro 18 carati, nei bagni pubblici di New York impazza una nuova mania: “Piss on Trump”.Adesivi con il volto del tycoon in bella mostra sparpagliati ovunque e posizionati in maniera…strategica.Un invito assai poco istituzionale per i tanti cittadini e per i tanti turisti che affollano ogni giorno la Grande Mela.Una città ancora sotto shock per l’elezione risalente oramai al novembre 2016 che fa “opposizione” a modo suo, ricorrendo davvero a qualsiasi mezzo.Anche a questo.(Il bagno di un caffè dell'East VIllage - Foto di Luca Marfé)