New York-Hong Kong, 18 ore senza scalo e 17mila chilometri: il volo da record per evitare la Russia

Cathay Pacific sta pianificando il volo passeggeri più lungo del mondo reindirizzando il suo servizio da New York a Hong Kong sull'Atlantico anziché sul Pacifico. Lo ha dichiarato la compagnia aerea. La nuova rotta della compagnia di bandiera di Hong Kong si tiene alla larga dalla Russia. Lo riporta il sito del Guardian.

La traiettoria di volo coprirà "poco meno di 9.000 miglia nautiche" (16.668 km) in 16-17 ore, ha affermato Cathay in una dichiarazione all'Agence France-Presse.

Martedì sera, Cathay ha elencato sul suo sito web un volo da New York a Hong Kong per il 3 aprile, un viaggio senza scalo che dovrebbe durare 17 ore e 50 minuti.

Supererà, in chilometraggio, un volo della Singapore Airlines che da Hong Kong a New York copre circa 15.343 km in 18 ore.

Secondo Bloomberg, Cathay ha rifiutato di essere attratto dalle ragioni per cui la sua traiettoria di volo ha dato un ampio spazio allo spazio aereo russo, attraverso il quale ha volato in precedenza.