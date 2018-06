Lunedì 11 Giugno 2018, 22:49 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 23:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

New York riparte, a poco meno di 17 anni di distanza. Una nuova torre nel World Trade Center è stata inaugurata oggi dopo anni di ritardo rispetto alla data programmata.L'edificio è il quinto per altezza nella Grande Mela. Il grattacielo, progettato dall'architetto britannico Richard Rogers e noto come 3 World Trade Center, raggiunge i 300 metri di altezza con i suoi 80 piani.