New York, fa “surf” sul tetto della metro ma sbatte la testa: gravissimo un 15enne

Un ragazzo di 15 anni è in condizioni critiche dopo aver sbattuto la testa mentre navigava sul tetto di un treno della metro di New York. La polizia interventuta e ha trovato «l'adolescente privo di sensi» a bordo di un treno 7 diretto a sud, ha spiegato il dipartimento di polizia di New York City.

Secondo gli inquirenti, il ragazzo stava “cavalcando” il vagone mentre è entrato nella stazione ed è stato colpito alla testa da "un oggetto sconosciuto" e ha subìto «un grave trauma cranico». È stato poi fatto scendere del treno e trasportato all'ospedale di Elmhurst in condizioni critiche, è «gravissimo», hanno detto le autorità.

15-year-old boy in critical condition after hitting his head while subway surfing on top of a New York City train, officials say. https://t.co/5zNiBfdJky — NBC News (@NBCNews) June 27, 2022

È in corso un'indagine sull'incidente. All'inizio di questo mese, sui social era circolato un video che mostrava otto persone in metropolitana che facevano “surf”, correndo e persino ballando in cima a un treno diretto a nord mentre passava sul ponte di Williamsburg. Quei sospetti non sono mai stati identificati.

