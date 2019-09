La missione dei ministri Di Maio e Costa all'Onu: pizzaioli per un giorno da Sorbillo a New York

Martedì 24 Settembre 2019, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Speriamo di aver superato la prova», scrive Luigi Di Maio da New York sul suo account Instagram.La prova cui fa riferimento, però, non è quella del clima né quella dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.La prova, al fianco di Sergio Costa, è quella della pizza.Buon sangue campano non mente per il ministro degli Esteri originario di Avellino e per il ministro dell’Ambiente napoletano “doc”.«Una volta eri un carabiniere!», ironizza Di Maio sulla nuova “uniforme” di Costa, mentre i due posano per un’insolita foto ricordo.Un simpatico momento di relax tra impasti, condimenti, assaggi e le mura amiche della pizzeria Sorbillo. Assente il poliedrico Gino, impegnato sul fronte della imminente apertura a Tokyo, con il manager Verano Gargiulo (anche lui ex carabiniere) a fare da padrone di casa, tra il divertito e il serio.Una due giorni fondamentale per la prima uscita nelle vesti di titolare della Farnesina del capo politico dei 5 Stelle, che nonostante l’agenda folle non ha voluto mancare l’appuntamento con l’amicizia, con gli italiani e, tra le tante figure istituzionali incrociate nel Palazzo di Vetro, con un’istituzione riconosciuta dallo stesso Palazzo di Vetro come patrimonio dell’umanità: la pizza.