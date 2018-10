New York Pizza Festival: è festa nel Bronx con De Blasio, il Console Generale Genuardi e Gino Sorbillo

Domenica 7 Ottobre 2018, 11:30

NEW YORK - Ben oltre la tavola: la pizza come chiave di amicizia tra Italia e Stati Uniti.Una prima fila delle grandi occasioni quella composta dal sindaco di New York Bill De Blasio, dal Console Generale Francesco Genuardi e dal pizzaiolo più mediatico del mondo Gino Sorbillo.Il Pizza Village sbarca oltreoceano: migliaia e migliaia di visitatori, un intero quartiere in festa ed una vasta armata di «artigiani» napoletani.È così che ama definirli il primo cittadino della Grande Mela che, giunto attorno all’ora di pranzo, si è trattenuto per un tempo record di circa due ore, coccolato dal calore della folla.Selfie, abbracci e assaggi, ma soprattutto tradizioni e sentimenti. Quelli di due Paesi in grado da sempre di tenersi per mano, di intrecciarsi tra passato, presente e futuro in una miscela di energia positiva e vincente.La parte più bella del Bronx che diventa Napoli.Si mangia, si canta e si balla, mentre il “dream team” della pizza azzera la distanza tra i due continenti.