New York, sparatoria in un club a Brooklyn: quattro morti e cinque feriti

È di quattro morti e cinque feriti il bilancio di una sparatoria a Brooklyn, New York. L'allerta è scattata intorno alle 7 del mattino locali quando la polizia è arrivata nell'area di Crown Hieghts. Gli agenti si sono trovati davanti ai quattro morti e ai cinque feriti gravi, ma non in pericolo di vita. Lo riferisce la Nbc, che parla di un «brutale incidente» lungo Utica Avenue.

Four people were killed and three seriously #Injured in a #Shooting in #Brooklyn’s Crown Heights neighborhood. The incident reportedly took place at an after-hours club on Utica Avenue.



Gunfire broke out shortly after 7 ... https://t.co/66fFEaqaXH#Nightclub pic.twitter.com/j39h5lHai3 — ⓵ⒷⓊⓋ🌏📡💥 (@_1BUV) 12 ottobre 2019

Le circostanze di quanto avvenuto sono ancora poco chiare. Un portavoce della Polizia di New York ha spiegato che gli agenti sono intervenuti dopo un allarme per colpi d'arma da fuoco arrivato prima delle 7 del mattino e hanno trovato i corpi senza vita di quattro uomini. I feriti sarebbero una donna e due uomini. Nel frattempo, come riferisce il Nwe York Post, due persone sono state prelevate per essere interrogate.

Il bilancio riportato dal New York Post parla invece di quattro morti e tre feriti gravi. La sparatoria è avvenuta nella zona di Crown Heights.

Sabato 12 Ottobre 2019, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA