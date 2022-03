New York, uccide e fa a pezzi una donna: la testa trovata nell'appartamento

Ha fatto a pezzi una donna conservando la testa nel suo appartamento a New York. E’ l’ultima accusa di cui dovrà rispondere Harvey Marcelin l'uomo di 83 anni che è stato in prigione già due volte per aver ucciso le conviventi. Dopo aver scontato 20 anni per il primo omicidio - una fidanzada a cui ha sparato nel 1963 - è tornato in carcere per aver ucciso un’altra ragazza nel 1984: accoltellata e lasciata per strada in un sacco della spazzatura. Rilasciato nel 2019 Marcelin è stato ora arrestato nuovamente per aver fatto a pezzi una donna.

Il serial killer aveva tentato di liberarsi di parte del corpo della vittima, abbandonandolo per strada dentro una borsa. Ripreso dalle camere di sorveglianza, l’uomo è stato quindi identificato dalla polizia che ha poi trovato nel suo appartamento la testa di Susan Leyden, una 68enne residente a Brooklyn. Gli agenti hanno mostrato alla stampa un video di Marcelin seduto su una gamba umana mozzata. Nelle riprese di sorveglianza del negozio, si vede l’uomo alzarsi da una sedia a rotelle, esporre la gamba e poi sedersi di nuovo.

Secondo le indagini, riporta il Daily Mail, Leyden, un'attivista Lgbtq è stata vista viva l'ultima volta il 27 febbraio mentre entrava nell'appartamento di Marcelin al 50 di Pennsylvania Avenue, portando una borsa multicolore con un disegno floreale e un carrello della spesa. Due giorni dopo, Marcelin e un'altra donna sono stati ripresi mentre lasciavano l'edificio e si dirigevano verso un negozio a Manhattan per acquistare seghe, sacchi della spazzatura e detergenti. Il 2 marzo, infine Marcelin è stato visto uscire di nuovo dall'appartamento con sacco della spazzatura dentro il carrello della spesa che ha lasciato per strada. La donne vista con l’assassino sta collaborando con la polizia ma al momento non è chiaro se sia stata indagata.