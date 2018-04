Lunedì 9 Aprile 2018, 09:02

L'esercito nigeriano ha liberato 149 donne e bambini che erano stati rapiti dal gruppo armato Boko Haram nel nord est della Nigeria. Lo riporta Al Jazeera. Il portavoce dell'esercito nigeriano, Onyema Nwachuku, ha annunciato la liberazione di 54 donne e 95 bambini. «Gli ostaggi liberati stanno attualmente ricevendo cure mediche», ha detto Nwachuku in un comunicato in cui non viene specificato quando queste persone fossero state rapite. Secondo quanto riportato nel comunicato, tre miliziani sono rimasti uccisi durante l'operazione dell'esercito per liberare gli ostaggi, e altre cinque persone sospettate di far parte di Boko Haram sono state arrestate