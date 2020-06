Nonna vince 55 milioni di dollari alla lotteria con l'aiuto del nipote, ora consulta esperti per gestire la somma

Laura Tutcho, canadese, assicura che sua nipote l'ha aiutata a vincere 55 milioni di dollari canadesi alla lotteria Lotto Max, essendo l'unica concorrente a avere la combinazione dei sette numeri vincenti.



La donna residente nella cittadina di Yellowknife, dopo aver acquistato il biglietto si era dimenticata di controllare il risultato della lotteria. Tuttavia, nel giorno dell'estrazione la nipote le ha raccontato che in città una persona era stata baciata dalla fortuna. Quindi Laura ha cercato su Internet la combinazione e ha scoperto che quella vincente era proprio la sua.

«Ero sotto shock. I miei nipoti sono venuti subito e mia nipote mi ha chiesto: Stai bene, nonna?», ha raccontato Laura.



Successivamente la vincitrice si è consultata con degli esperti per capire come poter investire i soldi della vincita, per poter aiutare tutta la sua famiglia.

Tutcho appartiene a una tribù di nativi americani e per gran parte della sua vita è stata un'interprete, impegnata a preservare e rivitalizzare la sua lingua madre, lo Sahtugot'ine, una lingua indigena parlata da meno di 300 persone e che è in pericolo di estinzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA