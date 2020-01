Il nipotino di 11 mesi piange troppo, i nonni lo bruciano vivo nella stufa

Ultimo aggiornamento: 20:38

Un crimine orribile che li ha portati dritti dritti sotto processo e con cui dovranno fare i conti per il resto della loro vita., 43 anni, e il marito, 48, sono stati condannati oggi rispettivamente a 9 e 15 anni diper aver ucciso il lorodi 11 mesi, bruciandolo vivo in unanella loro casa nel villaggio di Kharoy, inLa coppia stava facendo da babysitter a Maxim. A scatenare la furia omicida sarebbe stato ildel piccolo che ha infastidito lache, completamente ubriaca, l’ha strangolato facendogli perdere i sensi. A quel punto il nonno ha preso il bimbo e lo ha lanciato dentro la stufa accesa.L’esame del medico legale ha stabilito che Maxim era ancora vivo quando è stato gettato tra le fiamme: è morto per le ustioni sul 100% del corpo e per avvelenamento da monossido di carbonio.Leggendo la sentenza, il giudice Viktor Galimov ha dichiarato: «Il medico legale ha spiegato che prima di essere messo nella stufa il bambino aveva il battito cardiaco. Respirava e aveva una temperatura corporea normale. C'erano ancora segni di vita».A trovare il corpo carbonizzato del bimbo è stata la mamma, la 21enne Viktoria Sagalakova, che, rientrata a casa dei genitori, si è ritrovata davanti a quella scena orripilante. In tribunale, moglie e marito hanno provato a difendersi scaricando la colpa l'uno sull’altro. «Dormivo - ha detto Zhanna - Come avrei potuto fare questo al mio amato nipote? L'ultima volta che l'ho visto era vivo e vegeto».Alexander ha negato di aver messo il bambino nella stufa e ha detto al giudice: «Vostro Onore, non l’ho ucciso. Lei lo ha ammazzato. Ho fumato, sono andato a dormire, poi sono andato in bagno. Quando sono tornato mi ha detto: "Ho ucciso nostro nipote"».Il vicino di casa Evgeniy Borgoyakov ha dichiarato a una tv russa: «Il nonno era sempre ubriaco. In passato aveva gettato dentro quella stufa gatti e cani. Lo ha fatto anche con suo nipote». In aula c’era anche la madre del piccolo: una maschera di dolore che continuava a ripetere di non poter credere che i suoi genitori le avessero tolto la sua ragione di vita.