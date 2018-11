Nissan-Renault, il presidente Carlos Ghosn arrestato

Lunedì 19 Novembre 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Nissan-Renault-Mistubishi Motor, Carlos Ghosn, è stato trattenuto in stato di arresto con l'accusa di aver violato regolamenti finanziari relativi al suo compenso. Lo hanno confermato fonti investigative all'agenzia Kyodo. È quanto si legge sull'agenzia nipponica che cita fonti investigative che spiegano come il manager abbia fornito informazioni false sul proprio compenso e sui bilanci aziendali, e stia adesso rispondendo alle domande delle autorità finanziarie a Tokyo.Il titolo Renault alla Borsa di Parigi perde oltre il 4%, mentre a Tokyo, Nissan, prima della diffusione della notizia, ha chiuso con un lieve ribasso dello 0,45%.La Nissan fatto sapere che ha fornito tutte le informazioni necessarie ai pubblici ministeri giapponesi «collaborando pienamente alle indagini e continueremo a farlo». È quanto fa sapere seconda casa automobilistica giapponese in una nota.Nissan ha sottolineato che «sono stati scoperti numerosi altri significativi atti di cattiva condotta, come l'uso personale dei beni aziendali». L'amministratore delegato di Nissan Hiroto Saikawa vuole proporre al consiglio di amministrazione di «rimuovere prontamente Ghosn dalla sua posizione di presidente», ha spiegato la società.La casa automobilistica nipponica ha spiegato che tuto è nato dai risultati di un'inchiesta interna sia su Goshn che su Greg Kelly, uno dei direttori rappresentativi. Sarebbe stata proposio la Nissan ad allertare la procura di Tokyo.