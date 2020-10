Nizza, attentato a Notre-Dame: «Donna decapitata nella cattedrale». L'assalitore ferito dalla polizia

Un attacco all'arma bianca sconvolge ancora una volta la Francia. L'episodio questa volta a Nizza, nei pressi della chiesa di Notre-Dame, dove secondo la polizia una donna sarebbe stata decapitata. Ucciso anche un uomo, e ci sarebbero diversi feriti. Secondo il sito Nice Matin, l'autore del gesto sarebbe stato ucciso dalla polizia.

«Tutto lascia supporre si tratti di un attentato terroristico in seno alla basilica di Notre-Dame», dice il sindaco Christian Estrosi. «Sono due i morti, un uomo e una donna. La donna è stata decapitata», ha detto ai microfoni di BFMTV Laurent Martin de Fremont, ufficiale di polizia di Nizza. In un primo momento sembrava che ad essere decapitato fosse stato un uomo. Ci sono altri feriti nell'attentato nella chiesa di Notre-Dame. L'aggressore, ha detto i funzionario, è stato ferito e si trova in ospedale. Non si esclude la presenza di complici.

Coup de feu signalé angle jean Medecin et rue d’Italie à Nice. Une personne s’est aussi fait poignardé pic.twitter.com/vGR89t8DNr — Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020

Des événements très graves se déroulent actuellement près de l’église Notre dame de Nice. Soutien aux forces de sécurité.

Évitez le secteur ! pic.twitter.com/MUuxnNqsmM — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020Le autorità: evitare la zona

Le autorità francesi lanciano un forte appello ad evitare la zona dell'attacco nei pressi della Basilica di Notre-Dame, a Nizza. «Evitate il settore e seguite le indicazioni», ha scritto il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. Stesso messaggio sul profilo Twitter della Police Nationale. «Operazione polizia in corso. Evitate il settore Notre-Dame-Centro-Città-Nizza». Intanto, una cellula di crisi è stata aperta a Place Beauvau, sede parigina del ministero dell'Inerno. Un minuto di silenzio osservato all'Assemblea Nazionale.

Immense émotion après l’attentat qui vient de frapper la ville de Nice à l’intérieur de l’église Notre Dame. — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020

