Nizza, «Killer è sbarcato a Lampedusa», dice il deputato francese Ciotti

Brahim A., il killer di Nizza, «è arrivato da pochissimo tempo da Lampedusa»: lo ha twittato il deputato della regione di Nizza in Francia, Eric Ciotti, affermando di aver appena chiesto ad Emmanuel Macron, in una riunione sul luogo dell'attentato, di «sospendere qualsiasi flusso migratorio e qualsiasi procedura di asilo, in particolare alla frontiera italiana». Una richiesta forte e precisa, dunque: stop ai migranti dall'Italia.

Je viens de demander en réunion à Nice au président #Macron la suspension de tous flux migratoire et de toute procédure d’asile notamment à la frontière italienne. Il faut protéger les Français ! — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020

16:19

