Ti mangi le unghie? Non puoi diventare assistente di volo: tutti i requisiti richiesti dalla Tap

Se ti mangi le unghie e il tuo sogno è lavorare tra le nuvole, devi pensare di smettere di farlo.

La TAP, la compagnia di bandiera portoghese, sta rafforzando il suo team di assistenti di terra e di volo e gli interessati devono presentare la domanda entro il 1° febbraio prossimo, direttamente sul sito della compagnia aerea.

Come riferisce CM TV, uno dei requisiti della compagnia è «l'assenza di onicofagia», il che significa che i candidati non possono mangiarsi le unghie. La TAP sottolinea inoltre che per concorrere ai posti bisogna essere alti tra 1,60 e 1,90 metri, «assenza di tatuaggi e piercing nelle zone visibili» e saper nuotare anche senza l'ausilio di nessun dispositivo.

Altri requisiti inclusi nella domanda sono la capacità di lavorare in gruppo, proattività, dinamismo, buona interazione personale, comunicazione efficace, elevata resistenza allo stress e senso di responsabilità organizzativa, non essere fumatore e padroneggiare anche lingue diverse dall'inglese.