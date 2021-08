Il politico No vax: «Il medico che consiglia i vaccini è nemico della gente». Poi si contagia e muore a 45 anni

Era un politico locale del Texas: eppure era scettico sul vaccino e sull'utilizzo delle mascherine e così è morto per complicazioni da Covid la scorsa settimana. La morte di H. Scott Apley, consigliere per la città di Dickinson, un sobborgo di Houston di circa 20.000 persone, è stata annunciata per la prima volta mercoledì sulla pagina del Texas Republican Party. Il 45enne è morto a causa del virus, ma era un No vax: sui social «mostrava un estremo disprezzo per le mascherine e il vaccino Covid», ha annunciato venerdì scorso il sindaco della città, Sean Skipworth.

A maggio, Apley scriveva: «Vorrei vivere in zona!» in risposta a una festa in cui si bruciava una mascherina in Ohio su Facebook. In un altro post un mese prima, ha definito un medico «nemico assoluto della gente» per aver raccomandato alle persone di prendere il vaccino. Skipworth ha denunciato la reazione online all'ironia della morte di Apley, dove gli haters hanno inondato le pagine dei social.

«Se si fosse vaccinato sarebbe ancora vivo», hanno scritto in molto. Il sindaco sui post di Apley ha scritto. «Non ero d'accordo con i suoi punti di vista».

Texas councilman who called doctor 'an absolute enemy of the people' for telling people to get the COVID-19 vaccine dies from the virus https://t.co/caR3itYD8x — Daily Mail Online (@MailOnline) August 8, 2021

A partire da sabato 7 agosto, il Texas ha attualmente 3,22 milioni di casi confermati di Covid-19 e 53.730 decessi nel solo Stato di Lone Star, che costituiscono gran parte dei 35.695.469 casi del paese e 616.493 decessi, riporta il New York Times. «Penso che sia tragico perché lascia una moglie e un figlio piccolo», ha concluso il sindaco.

