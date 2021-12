Super tasse per i No vax: dall’Austria alla Grecia, arriva la stretta. E Berlino pensa all’obbligo

Vaccinazione obbligatoria a partire dal nuovo anno, con annesse multe salate per chi decida di non sottoporsi all’immunizzazione e divieto di ingresso in locali, ristoranti, e di partecipazione ai grandi eventi. Dall’Austria alla Grecia, passando per la Germania, l’Europa si organizza per contenere i contagi ed evitare la diffusione incontrollata della nuova variante Omicron, soprattutto in vista del periodo festivo, anche se molte nuove...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati