BRUXELLES La Commissione Europea ha nominato un panel di consulenti per la Covid-19 composto da epidemiologi e virologi provenienti da diversi Paesi Ue, che aiuteranno l'esecutivo comunitario a formulare linee guida per misure di gestione del rischio coordinate e basate su evidenze scientifiche. Ne fanno parte sette esperti, tra i quali la direttrice della virologia dell'ospedale Spallanzani di Roma, Maria Rosaria Capobianchi, coordinatrice del team che ha isolato il coronavirus in Italia. Gli altri membri del comitato sono il francese Arnaud Fontanet, direttore dell'Istituto Pasteur; i tedeschi Christian Drosten, virologo berlinese specializzato nei virus emergenti, e Lothar Wieler, direttore dell'Istituto Robert Koch; l'infettivologo danese Kare Molbak; la virologa olandese Marion Koopmans e il microbiologo belga Peter Piot, tra gli scopritori del virus Ebola nel 1976 (ha poi lavorato a lungo sull'Aids). Il comitato si riunirà almeno due volte alla settimana in videoconferenza e sarà presieduto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, affiancato dalla commissaria alla Salute Stella Kyriakides. Ultimo aggiornamento: 19:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA