Nonna di 61 anni si prepara ad avere un bambino: il marito ha 37 anni di meno

Cheryl, una donna di 61 anni e nonna di 17 nipoti, ha sposato il 24enne Qaran McCain nel settembre dello scorso anno, in Georgia, Stati Uniti. La coppia ora si prepara ad avere un figlio. «Ha sempre voluto avere dei figli e io voglio essere la madre dei suoi bambini», ha detto Cheryl, rivelando anche che la famiglia non approva la decisione.

La donna riconosce le difficoltà dovute alla sua età «Dovremo procurarci una mamma surrogato o scegliere di adottare un bambino. Stiamo analizzando le due possibilità», ha aggiunto.

Come riporta The Mirror, Cheryl ha sette figli, di età compresa tra i 29 ei 41 anni. «La gente dice che sono egoista e troppo vecchia per diventare madre ora, ma non mi preoccupo di non essere qui per prendermi cura del bambino», ha precisato la donna.

Cheryl e Qaran sono diventati famosi per la loro differenza di età di 27 anni. La coppia ha un certo seguito su TikTok e la cerimonia del matrimonio è stata trasmessa in diretta ed è stata seguita da più di 20.000 persone. Il matrimonio si è svolto nel Tennessee, nel sud degli Stati Uniti.

I due si sono conosciuti nel 2012 quando Qaran, allora 15enne, lavorava in un ristorante di proprietà di uno dei figli di Cheryl. La coppia ha perso i contatti per un po' e ha iniziato a frequentarsi dopo una riunione inaspettata.

Cheryl e Qaran hanno anche descritto la loro vita sessuale come «incredibile» e hanno persino un account su una piattaforma online, dove pubblicano video audaci.