La nonna va a giocare al casinò e lo lascia solo in macchina, bimbo di 5 anni muore per il caldo

Ultimo aggiornamento: 12:51

La nonnaIl piccolo Maddox Ryan Durbin,, è stato lasciato sotto al sole in una macchina senza aria condizionata, ad Harrah, in Oklahoma, dalla nonna che per 6 ore è rimasta aLa 50enne è stata accusata di omicidio criminale di secondo grado per negligenza infantile e condannata a 17 anni di carcere, dovrà inoltre pagare le spese funebri per il bambino. Il piccolo gli era stato affidato dai genitori e avrebbe dovuto prendersi cura di lui, ma è andata a giocare lasciandolo solo in condizioni disumane. A lanciare l'allarme sono stati dei passanti che hanno allertato le autorità, ma all'arrivo dei soccorsi per il bambino non c'era più nulla da fare.Su Facebook gli è stata dedicata una pagina di commemorazione che lo ricorda come un bambino solare, felice, amante dei supereroi. La nonna, dopo essere stata interrogata, come riporta la stampa locale, ha ammesso di aver abbandonato il nipotino, ma non pensava potesse accadere nulla di simile