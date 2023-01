Nonna muore investita nel parcheggio dell'ospedale dopo aver conosciuto la nipotina appena nata

Mary Owen Jones, 52 anni, è morta dopo essere stata investita nel parcheggio di un ospedale in Galles dopo aver visitato per la prima volta la nipote appena nata.

La donna si era recata in ospedale il primo gennaio per far visita alla figlia Jasmin, che aveva appena partorito la piccola April Rose. Mary stava camminando tra due parcheggi, molto vicini all'ingresso principale dell'ospedale, quando è stata investita da un'auto. Secondo il quotidiano Mirror, la donna è deceduta a causa delle profonde ferite riportate. La famiglia devastata afferma che Mary «aveva una passione per la vita, per la famiglia e non vedeva l'ora di diventare nonna della sua nipotina appena nata, April Rose».

Jasmin ha reso omaggio a sua madre sui social e ha detto che Mary non vedeva l'ora di dare il benvenuto alla piccola April. «Mancherà molto a tutti quelli che la conoscevano», ha concluso la neo mamma.