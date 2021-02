Nonna e tre nipotini muoiono in un incendio domestico mentre cercano di riscaldarsi durante in blackout

Una nonna e i suoi tre nipotini sono morti in un incendio divampato nella loro abitazione mentre cercavano di riscaldarsi nonostante un blackout causato da una tempesta verificatasi in Texas, secondo quanto riferiscono i media locali.

Doug Adolph, un portavoce dei vigili del fuoco della città di Sugar Land, ha raccontato che l'incendio si è verificato mentre il quartiere era senza elettricità. In casa era presente anche la madre dei minori che è sopravvissuta alla tragedia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati ​​sul posto, la donna era già fuori casa. Adolph ha affermato che la famiglia per riscaldare utilizzava un caminetto. «Non possiamo affermare con certezza che - il caminetto - sia stata la causa, supponiamo tuttavia che stessero lo usando per riscaldarsi», ha precisato.

Da parte sua, Jackie Pham Nguyen - la madre dei bambini: Olivia, 11 anni, Edison, 8 e Colette, 5 - ha raccontato alla CNN che sua madre, Loan Le, si era recata a casa sua dopo che anche la sua abitazione era rimasta senza elettricità. La donna ha detto, inoltre, di non ricordare i dettagli di quanto è accaduto. Secondo le sue dichiarazioni, la stessa si trovava al primo piano della casa e non è riuscita a arrivare al secondo, dove si trovavano i suoi figli e sua madre. «Ero sola in piedi lì a urlare e urlare e ancora a urlare i loro nomi, aspettando che uscissero dalle loro stanze e saltassero giù in modo che potessimo uscire insieme da casa», ha affermato la mamma dei bambini.

Da parte sua, Adolph ha raccontato che la donna è stata «trattenuta fisicamente per impedirle di rientrare in casa».

Al momento è stata aperta un'indagine per appurare le cause della tragedia.

