Nonna fa pagare il pranzo di Natale alla famiglia: «Devo coprire le spese». E presenta il conto anche ai bambini

Pranzo di Natale in famiglia, ma a pagamento. È successo in Gran Bretagna, dove una nonna ha deciso di far pagare alla sua famiglia il pranzo di Natale per coprirne i costi.

Caroline Duddridge, 63 anni, di Fairwater, a Cardiff, ha detto che fa sborsare fino a 15 sterline agli adulti e 2,50 sterline ai suoi nipoti più piccoli per mangiare alla stessa tavola nel giorno di festa. «Ci sono alcuni là fuori che pensano che io sia un po' avara, ma i miei amici pensano che sia una buona idea», ha detto la signora Duddridge. Quest'anno, secondo una ricerca inglese, cucinare una per una festa tradizionale per una famiglia di quattro persone costa 5 sterline in più rispetto allo scorso anno.

Perché lo ha fatto

La nonna ha raccontato che la sua idea è nata quando suo marito è morto nel 2015 e ha visto dimezzare le proprie entrate. «Ho detto ai miei figli: "Giusto, costa un sacco di soldi, ho intenzione mettere a disposizione un piccolo barattolo dove si potranno inserire 2 sterline a partire da settembre"». Ma poi la signora ha deciso di far fare un bonifico con il dovuto dalla sua famiglia direttamente sul suo conto in banca.