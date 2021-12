Nonno si laurea con la nipote in un'università americana pochi giorni prima del suo 88esimo compleanno

L'americano Rene Neira ha conseguito la laurea all'Università del Texas pochi giorni prima del suo 88esimo compleanno.

Secondo quanto ha raccontato alla CBS la nipote di Neira, Melanie Salazar, che si è laureata contemporaneamente al nonno presso lo stesso istituto, l'ormai dottore in economia ha iniziato a studiare circa 70 anni fa; tuttavia, dopo aver messo su famiglia, abbandonò l'università per dedicarsi al lavoro, ma continuò a seguire corsi, anche se non in modo costante, a partire dagli anni '80.

Nonostante l'uomo non avesse ottenuto i crediti necessari per laurearsi, la sua famiglia lo ha aiutato presso le autorità universitarie, che hanno deciso di concedergli il titolo. «Non abbiamo mai seguito lezioni insieme, ma a volte ci incontravamo per pranzo in caffetteria, e alcune volte studiavamo insieme in biblioteca», ha detto la nipote. «I suoi compagni, credo, erano motivati ​​e ispirati a vederlo». «Sicuramente [la laurea] è stato un momento speciale [...] Sono molto orgogliosa di mio nonno», ha detto Salazar, che ha riconosciuto gli sforzi di suo nonno, che, nonostante abbia iniziato a perdere l'udito e soffrire di vasculopatia cerebrale che lo ha costretto a ritirarsi per un semestre, non si è fermato fino a quando non ha raggiunto il suo sogno.