Nonno uccide la nipotina di sette anni a coltellate

Un uomo ha ucciso la nipote, all'alba, a Vialonga, Vila Franca de Xira, Portogallo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati ​​sul posto per la piccola Lara non c'era ormai più nulla da fare.

La segnalazione del delitto è stata data alle 4:16, pare, dalla madre della bambina, che in quel momento era rientrata a casa e si è trovata di fronte alla tragica scena. La morte era avvenuta qualche ore prima, infatti quando i Vigili del Fuoco di Vialonga sono giunti ​​sul posto, la bambina di sette anni era in grembo alla madre, con il sangue già secco, come ha spiegato a JN Francisco Marques, vicecomandante della pattuglia.

Il nonno, che sarebbe stato l'autore dell'omicidio e ha cercato di uccidersi con la stessa arma da taglio che aveva usato per uccidere la nipote. I vigili del fuoco sono riusciti però a rianimarlo, ed è stato trasportato ancora vivo all'Ospedale di Santa Maria.

Al momento la Polizia Giudiziaria si sta occupando del caso per appurare le cause che hanno portato a questa tragedia familiare.