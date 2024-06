Il 6 giugno, giovedì prossimo, cade l’ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Normandia, l’operazione militare più vasta e complessa della storia, che segnò l’inizio della fine per il delirio di onnipotenza della Germania di Adolf Hitler. La ricorrenza cade mentre è in corso una guerra ai confini dell’Europa e assume dunque una rilevanza particolare. Ci saranno il presidente americano Joe Biden con i leader europei, ci andrà re Carlo III con la moglie Camilla e con il primogenito William, saranno presenti i premier del Canada e degli altri stati che combatterono per la libertà dell’Europa. L’Italia sarà rappresentata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stato invitato anche Volodymir Zelensky, il presidente ucraino. Nessun invito è invece arrivato al Cremlino per Vladimir Putin e anche quello inviato tempo fa all’ambasciatore russo a Parigi è stato ritirato. Alla commemorazione mancherà dunque un rappresentante della Russia, un Paese che fu determinante nella sconfitta del regime nazista del quale assunse però poi molte abitudini, dure a morire ancora oggi.

I VETERANI

La settimana che ricorderà l’evento che ridiede la libertà a milioni di persone e plasmò l’Europa contemporanea è cominciata ieri con il lancio su Carentan e Sainte-Mère-Église di centinaia di paracadutisti da alcuni degli stessi C-47 che l’avevano eseguito il 6 giugno del 1944, poche ore prima dello sbarco. A terra, a osservarli mentre gli altoparlanti diffondevano le musiche di Glenn Miller e le canzoni di Édith Piaf, c’erano decine di veterani che erano stati al loro posto ottant’anni fa: sono tutti ultranovantenni, il più anziano, Jake Larson, ha 101 anni e arriva dagli Stati Uniti. Sono venuti a dire grazie, ma anche a dire addio, perché non sono previste nell’immediato futuro altre commemorazioni come questa.

Ottant’anni fa, all’inizio di giugno, i partigiani francesi avevano ascoltato da Radio Londra i primi tre versi di «Chanson d’automne» del poeta Paul Verlaine: «Les sanglots longs / des violons / de l’automne». Era il segnale di cominciare a sabotare tutto quello che potevano, in attesa della seconda metà della strofa: «Blessent mon coeur / d’une langueur / monotone», che avrebbe annunciato lo sbarco. Fu trasmessa il 5 giugno e la mattina dopo, prima dell’alba, oltre 13.000 aerei da guerra si levarono in volo dall’Inghilterra. I Mustang, gli Spitfire, gli Hawker e i Lockheed P-38 mitragliarono le difese tedesche, mentre i bombardieri Flying Fortress, Handley Page, B-24 Liberator e Martin B-26 sganciavano tonnellate di bombe sulle roccaforti del nemico. Dal mare, quasi 600 navi iniziarono a battere la costa con i loro cannoni, mentre migliaia di uomini venivano fatti scendere sugli LCVP da sbarco che potevano ospitare ognuno un plotone, 30 uomini. Alle 6,30 due armate con sei divisioni di soldati sbarcarono nelle spiagge alle quali erano stati dati i nomi di Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Per gli americani Omaha fu un bagno di sangue: gli aerei e i cannoni delle navi non erano riusciti a demolire le difese tedesche in quel tratto di costa. Le divisioni statunitensi coinvolte persero circa 4.700 uomini, il numero più alto in tutte e cinque le zone di sbarco.

LA CERIMONIA

Al D-Day parteciparono 160.000 soldati alleati e le vittime, tra morti, feriti e dispersi furono più di 10.000. In Normandia sono attese in questi giorni migliaia di persone, che cammineranno sulla sabbia delle spiagge, guardando le rocce che i soldati dovettero salire sotto al fuoco nemico. Sarà un’occasione per riflettere sull’importanza di salvaguardare la democrazia dal dispotismo e anche sulla necessità di andare sempre a votare, perché la libertà che oggi abbiamo di farlo non è garantita di per sé: è stata conquistata al prezzo di tante vite. Il 6 giugno, ogni Paese allestirà la sua cerimonia: alle 8,30 quella inglese con re Carlo a Ver-sur-Mer, alle 9 quella canadese con il principe William, alle 10 quella americana con Biden e alcuni veterani. Alle 13 Macron presiederà una celebrazione internazionale a Omaha Beach, alla quale sarà presente anche il Cancellerie tedesco Olaf Scholz. Alle 16 i leader mondiali si ritroveranno a Caen per un incontro diplomatico. Ci sarà molto da discutere, visti i diversi punti di vista sull’Ucraina e sul Medio Oriente. Può darsi che le divergenze si ammorbidiscano: le elezioni europee sono in programma nel week-end e la campagna elettorale è finalmente finita, non servono altri slogan per conquistare voti. Il 7 giugno sarà un altro giorno importante: Biden farà un discorso a Pointe du Hoc, uno sperone di roccia tra Utah e Omaha, famoso per l’assalto condotto il 6 giugno 1944 dal 2° Battaglione Ranger degli Stati Uniti contro una batteria di artiglieria tedesca che martellava le due spiagge.

DEMOCRAZIA

La Casa Bianca ha già fatto sapere che il tema dell’intervento del presidente sarà l’importanza di difendere la libertà e la democrazia. Non mancheranno accenni all’Ucraina e alla necessità di autorizzare l’uso delle armi della Nato in territorio russo. E parlerà anche del piano per la tregua tra Israele e Hamas, che corre forti rischi di naufragare senza un deciso appoggio internazionale, anche dell’Europa. Biden potrebbe anche, nell’anniversario del D-Day, citare i precedenti storici che non vanno mai dimenticati. Nel 1938, Regno Unito, Francia e Italia consentirono a Hitler di occupare vaste zone della Cecoslovacchia dei Sudeti con la motivazione che gli abitanti parlavano tedesco. Il primo ministro britannico tornò a Londra sventolando l’accordo e assicurando che Hitler, presi i Sudeti, voleva una pace duratura. Churchill gli rispose: «Non è che il primo sorso di un amaro calice. Potevate scegliere tra il disonore e la guerra. Avete scelto il disonore, e avrete la guerra». Ma erano altri tempi, e altri leader politici.