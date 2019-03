Nave crociera in avaria, la Viking Sky costruita da Fincantieri (che non fornisce i motori)

Viking Ocean Cruises, compagnia norvegese con sede negli Fincantieri come produttore, nel settore delle crociere marine. Il gruppo triestino costruisce per la Viking anche altre piccole navi, attraverso la controllata Vard. La Viking Sky è stata consegnata a inizio 2017 dallo stabilimento navale Fincantieri di Ancona : è la terza delle circa venti che l'armatore, Viking Ocean Cruises, ha acquistato e ordinato al gruppo triestino. Un numero altissimo per un solo committente, che ha deciso di farne una vera linea, e proprio pochi giorni fa è iniziata la costruzione della settima unità. La Viking Sky, secondo quanto si è appreso, sarebbe in avaria a causa di un problema alla motorizzazione, una componente che viene scelta direttamente dall'armatore e che, nella fattispecie, non è stata fornita dalla Fincantieri. Si tratta, dunque, di una nave nuovissima ma fuori garanzia (solitamente limitata al primo anno di vita).



Norvegia, nave da crociera Viking Sky in balia delle onde: 1.300 passeggeri da evacuare



La, compagnia norvegese con sede negli Stati Uniti , è leader mondiale nelle crociere su fiume; da alcuni anni si è lanciata, come startup, e concome produttore, nel settore delle crociere marine. Il gruppo triestino costruisce per la Viking anche altre piccole navi, attraverso la controllata Vard. Laè stata consegnata a inizio 2017 dallo stabilimento navale Fincantieri di: è la terza delle circa venti che l'armatore, Viking Ocean Cruises, ha acquistato e ordinato al gruppo triestino. Un numero altissimo per un solo committente, che ha deciso di farne una vera linea, e proprio pochi giorni fa è iniziata la costruzione della settima unità. La Viking Sky, secondo quanto si è appreso, sarebbe in avaria a causa di un problema alla motorizzazione, una componente che viene scelta direttamente dall'armatore e che, nella fattispecie, non è stata fornita dalla Fincantieri. Si tratta, dunque, di una nave nuovissima ma fuori garanzia (solitamente limitata al primo anno di vita).

Il 18 marzo marzo scorso nello stabilimento di Ancona si è svolta la cerimonia per il taglio della prima lamiera della settima nave che Fincantieri sta realizzando proprio per la società armatrice Viking . Una unità la cui consegna è prevista nel 2021, gemella delle precedenti. Le unità Viking sono dotate dei più moderni sistemi di sicurezza, compreso il «Safe return to port». Quello di Fincantieri con Viking è un rapporto che risale al 2012. La prima della serie, «Viking Star», è stata realizzata nel cantiere di Marghera e consegnata nel 2015. Le successive «Viking Sea», «Viking Sky», «Viking Sun» e «Viking Orion», consegnate nel 2016, 2017 e 2018, sono state costruite ad Ancona, così come «Viking Jupiter», entrata nella flotta dell'armatore in febbraio. Altre 10 unità, incluse quelle in opzione, prenderanno il mare dagli stabilimenti italiani tra il 2021 e il 2027.

Sabato 23 Marzo 2019, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2019 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA