Norvegia, pulisce il seminterrato e trova un tesoro dei vichinghi

Grete Margot Sørum stava pulendo il seminterrato della casa dei genitori a Valdres in Norvegia quando si è imbattuta in uno strano mucchio di manufatti di ferro. La stranezza del ritrovamento ha fatto sì che si scoprisse che si trattava di una importante scoperta archeologica. Gli archeologi hanno infatti stabilito che i manufatti erano lingotti di ferro dell’epoca dei vichinghi o dell'Alto Medioevo. Gli oggetti hanno un foro in un'estremità e assomigliano a spatole a manico lungo.

Gli oggetti metallici avevano tutti all'incirca le stesse dimensioni e peso (circa 50 grammi), portando gli esperti a credere che avrebbero potuto essere una forma di pagamento. Gli archeologi dicono che il buco alla fine degli artefatti mostra che erano legati insieme in un fascio.

I manufatti erano in giro per casa dagli anni '80. Gli esperti pensano che qualcuno potrebbe aver seppellito mille anni prima i manufatti per nasconderli a qualcuno e riprenderli successivamente, ma non è mai tornato.

La strada reale di Bergen (la vecchia strada reale tra Oslo e Bergen) corre appena sotto dove il padre di Grete Margot Sørum ha trovato le sbarre di ferro ad Aurdal a Valdres. Il ferro era una merce molto importante nell'era vichinga, usata per le armi e i rivetti per la costruzione di barche. In tutte le grandi valli della Norvegia meridionale e nelle aree del Trøndelag, la gente prendeva ferro dalle paludi nell'età del ferro e nel Medioevo. Ci sono però poche fonti sull'estrazione del ferro a Valdres. Ma probabilmente era un lavoro specializzato, che forse gli agricoltori conoscevano.