Notre-Dame, la vignetta di Charlie Hebdo. Insulti dagli italiani: «Avevate riso di noi»

Martedì 16 Aprile 2019, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 10:17

brucia, Charlie Hebdo ironizza: come sempre accade, il settimanale satirico francese non si è smentito, pubblicando una dissacrante copertina sul rogo di ieri alla cattedrale simbolo di Parigi. La vignetta, su sfondo rosso, ritrae il presidente francese Emmanuel Macron sorridente e con le due torri in fiamme al posto dei capelli.«Inizio dall’ossatura» («Je commence par la charpente»), le parole sotto la vignetta: un riferimento sia all’incendio che alle riforme. Ieri Macron ha annunciato che la cattedrale verrà ricostruita: il suo discorso di ieri sera, nel quale avrebbe dovuto illustrare misure e provvedimenti dopo le settimane di caos legate ai gilet gialli, Macron aveva dovuto rinviarlo proprio a causa dell’incendio.Charlie Hebdo, il settimanale francese che qualche anno fa diventò tristemente famoso in tutto il mondo per via dell’attentato jihadista che devastò la redazione facendo diverse vittime, è stato da qualche ora preso di mira da utenti italiani su Facebook. Sotto la condivisione della vignetta infatti in tanti hanno attaccato il settimanale satirico, ricordando le vignette dopo il terremoto in Italia.«Avete riso sulla morte degli italiani, ma la differenza è che noi piangiamo Notre Dame come fosse anche nostra! Voi siete dei bastardi noi abbiamo un cuore, perché non dimentichiamo le vignette di Amatrice e Rigopiano», scrive Chantal. «Tutta qui la satira? Forza potete fare molto di più! Infami schifosi», scrive Marilena. «Madonna che vignetta stupida, la satira pungente ce l’avete solo sugli altri? Fate una vignetta come si deve, lecchini incapaci», aggiunge Sasha. Non tutti però hanno parole al vetriolo: Piera, tra i commenti, si meraviglia e si rattrista. «Quanti italiani sto leggendo che aspettavano la tragedia con la bava alla bocca… Che tristezza!», scrive.