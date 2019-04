Notre-Dame, il caso delle 16 statue rimosse poco prima del rogo. «Vegliavano su Parigi»

Lunedì 15 Aprile 2019, 20:41 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 21:53

L'ironia della sorte, molto spesso, sa essere terribilmente crudele. Nell'incendio che sta distruggendo la cattedrale dic'è una notizia che lascia sconvolti. A ridosso della guglia crollata, infatti, erano posizionate 16 statue di rame, rimosse proprio per consentire i lavori di restauro da cui sarebbe scaturito il terribile incendio. Tutto il popolo parigino, in primis, è sconvolto e addolorato per quanto accaduto. Se da un lato le statue, raffiguranti Gesù, i 12 apostoli e i simboli degli evangelisti, sono state risparmiate, dall'altro sono venute a mancare le sculture che, da sempre, vegliavano e proteggevano la cattedrale e tutta la città di Parigi.Leerano state rimosse poco tempo fa, per consentire i lavori di ristrutturazione all'interno della cattedrale. Secondo il programma dei lavori, precedenti al tragico incendio di oggi a, le sculture in rame sarebbero dovute tornare al loro posto nel 2021.