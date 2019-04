​​Notre Dame, in vendita su Ebay il legno della cattedrale bruciata: rimosso l'annuncio

Mercoledì 17 Aprile 2019, 15:10 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 15:17

Il sito d’aste online Ebay ha rimosso un annuncio che metteva all’asta una “sezione di legname” proveniente dai resti della cattedrale di Notre Dame , presumibilmente reperita dopo l’incendio. L’annuncio era stato inserito con il nome utente “s55dvl-9” meno di ventiquattro ore dopo l’incendio che ha colpito la cattedrale e presentava una foto generica di un pezzo di legno che ardeva. La base d’asta era di 0.99 sterline e sarebbe terminata alle 12:31 del 23 aprile 2019. Erano inoltre presenti spese di spedizione pari a 61 pence.L’annuncio, a quanto sembra, era stato inserito dal Regno Unito. Un portavoce del portale Ebay ha riferito: «La nostra azienda non tollera la vendita di qualsiasi articolo che cerca di trarre profitto da tragedie o sofferenze umane ed è per questo che l’annuncio è stato rimosso». Il sito ha anche eliminato altri annunci in cui venivano offerte magliette con lo slogan “Je Suis Notre Dame” nell’ambito della stessa politica aziendale.L’azienda precisa che i venditori che inseriscono questo tipo di offerte ricevono un avvertimento e i recidivi possono incorrere nella sospensione dell’account con eventuale segnalazione alle autorità. Ebay afferma di condurre regolari azioni di monitoraggio per individuare questa tipologia di inserzioni e continuerà a vigilare che non vengano inseriti ulteriori annunci di questo genere. Sono invece consentite inserzioni relative alla vendita di prodotti con finalità di beneficenza e anche prodotti venduti a favore di vittime di disastri o eventi tragici.