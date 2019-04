Notre-Dame, il mistero delle cause della tragedia alla vigilia di Pasqua

Lunedì 15 Aprile 2019, 23:24 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 23:30

Le indagini sull'che sta devastando da ore lasono state ufficialmente aperte per cause accidentali. Ma chi sono gli inquirenti francesi, di fronte ai fantasiosisul web? In molti parlano di «sicurodi stampo islamico», ma non mancano anche altre meravigliose varianti.In molti, sul web, sostengono che non sia possibile far dilagare così in fretta le fiamme che hanno coinvolto la. E molti sono sicuri: «Sicuramente ci sarà stato qualcheimpegnato nei lavori di ristrutturazione, in quel caso non ci sarebbero dubbi». L'unico indizio a supporto di questa tesi sono i festeggiamenti di alcuni sostenitori dell'sul web.La versione dell'attentato jihadista non vi soddisfa? Tranquilli, i complottisti sanno benissimo come scatenare la fantasia. In molti sostengono che l'incendio sia stato ordito da, in una sorta di '11 settembre francese': «Ricordate Bush in difficoltà e l'attentato che lo fece diventare il salvatore della patria? Ora accadrà anche a Macron».C'è chi, invece, considera l'non un attentato compiuto dall'uomo, bensì un. Alcuni utenti, sul web, hanno scritto: «Uno dei simboli della cristianità va a fuoco a poche ore di distanza da un episodio assolutamente grave come il bacio dei piedi dia Salva Kiir, leader del Sud Sudan. Non è casuale, è giustizia di Dio che punisce gli uomini empi».