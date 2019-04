Notre-Dame, l'Unesco: «In campo per restaurare la cattedrale»

Lunedì 15 Aprile 2019, 20:46 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 21:27

Stanno arrivando centinaia di messaggi sui social per l'incendio di. L'ultimo, uno dei più significativi, arriva dall'Unesco: «Profonda emozione davanti a questo incendio drammatico nella cattedrale di Notre Dame a Parigi». È quanto si legge nel tweet ufficiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. La cattedrale di Notre Dame viene distrutta da un enorme incendio: «L'Unesco sta monitorando attentamente la situazione ed è accanto alla Francia per salvaguardare e restaurare questo inestimabile patrimonio»