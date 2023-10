Noya Dann, la bimba fan di Harry Potter trovata morta abbracciata con la nonna a Gaza. Jk Rowling si mobilitò per lei

Abbracciate l'una all'altra, come in una delle ultime foto che le ritraggono insieme. Così sono state nonna e nipote israeliane, nel rifugio di casa loro nel kibbutz di Nir Oz, al confine con Gaza, travolto dall'attacco dei terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre. Si chiamavano Carmella Dann (80 anni) e Noya Dann (12 anni, bisognosa di attenzione speciali). Fino all'ultimo la famiglia ha sperato che potessero essere state rapite e tenute in ostaggio dai miliziani, fino a quando non è stata comunicata loro la drammatica verità. Anche altri parenti di Carmella Dann sono stati rapiti: i nipoti Sahar (16 anni) ed Erez (12anni) portati a forza da Hamas nella Striscia insieme al padre Ofer Calderon.

L'appello della mamma

In un toccante appello la madre di Noya, Galit, aveva implorato di non fare del male a sua figlia: «Sono sicura che ci siano donne lì, ci siano madri. Sono sicura che capisci che è la figlia di qualcuno. Sii gentile. Trova il tuo cuore». E alla figlia ha mandato questo messaggio: «Sto facendo tutto il possibile per tirarti fuori da lì. Noya, sono forte e il mio amore è forte. Tutto andrà bene. Ti salverò...

Sii forte...».

L'appello di Jk Rowling

